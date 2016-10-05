За сутки потерь среди военных на Донбассе нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - отметил Лысенко.

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Напомним, по данным штаба АТО, за 4 октября было зафиксировано 68 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, 36 нарушений "режима тишины" зафиксировано в Луганской области, что является рекордным показателем за последние месяцы. Большинство из них пришлась на села Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района.

Кроме того, в Донецкой области на Мариупольском направлении зафиксировано 19 обстрелов, на Донецком направлении - 13.