Режим "тишины" в зоне АТО: за сутки почти полсотни вражеских обстрелов (видео)

Как сообщает пресс-центра штаба АТО, на Луганском направлении зафиксировано 10 нарушений “режима тишины”.

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В частности, противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Станицы Луганской, Новоолександровке и Новозвановке, где применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, по Новозвановке вел огонь снайпер, а также боевики применяли миномет 82-го калибра. По Новоолександровке и Новозвановке оккупанты открывали огонь из зенитной установки.

Как отмечается, на Мариупольском направлении зафиксировано 17 обстрелов. Противник нарушал “режим тишины” в районе Павлополя, Новотроицкого, Водяного, Широкино и Гнутово, использовав при этом гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По Павлополю и Талаковке боевики стреляли из миномета 82-го калибра, а по Водяному оккупанты открывали огонь из БМП. Также по Широкино Новотроицкому и Гнутово вел огонь снайпер.

На Донецком направлении зафиксировано 20 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Новгородского, Новоселовки, Новоселовки Второй, Троицкого, Верхнеторецкого, Каменки, Майорска и Зайцево. Также по Авдеевке, Новоселовке Второй, Верхнеторецкому, Каменке, Майорске и Зайцево враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

В зоне проведения АТО за сутки, что прошли, было обнаружено пролет 3 БПЛА.