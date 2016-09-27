Рамочное соглашение о разведении сил на Донбассе позволит избежать "сюрпризов" от боевиков - Марчук

Об этом в своем Facebook написал представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

Он пояснил, что три участка (разведения сил - УНИАН) размещены на линии соприкосновения: "и не "в", а "в районе населенных пунктов".

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Он подчеркнул, что в эти участки ни входит ни один населенный пункт или электростанция.

В центре двух участков разрушенный мост через реку Северский Донец (Станица Луганская) и неработающий из-за обстрелов КПВВ возле Золотого. Их планируют отремонтировать и запустить.

"Стороны должны после 7 дней полной тишины на этих участках, а не по всей линии фронта, отвести войска синхронно, то есть одновременно и зеркально, то есть друг напротив друга, при участии и постоянном контроле патрулей СММ ОБСЕ и СЦКК по одному километру от линии соприкосновения и по одному километру слева и справа. То есть речь идет о квадрате 2Х2 километра", - отметил Марчук.

"Поскольку дистанция в 1 километр (от линии соприкосновения - УНИАН) позволяет сторонам самостоятельно надежно контролировать территорию, в том числе огневыми средствами, "сюрприз" противоположной стороны невозможен", - подытожил он.

В то же время Марчук констатировал, что украинская сторона не имеет нездорового оптимизма по поводу разведения войск.

"Никакого телячьего или пионерского оптимизма ни у кого из украинских переговорщиков нет, что все произойдет так, как планируется. Недоверие сторон зашкаливает. Что лучше, ничего не делать и ждать, пока не будут решены все проблемы Донбасса по украинскому сценарию, или пробовать хоть немного "разгружать" линию фронта? Где сейчас "Торнадо", "Смерчи", "Ураганы", "Пионы" , "Точки-У"? Они сами ушли от линии соприкосновения?", - добавил он.