За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет – Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

“За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не получил ранения”, - сказал Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз открывали огонь по позициям сил АТО на Донбассе. В частности, на Донецком направлении зафиксировано 5 нарушений "режима тишины", на Мариупольском – 8 нарушений.