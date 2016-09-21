За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет – Мотузяник
13:07, 21 сентября 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения АТО погибших среди украинских военных нет.
Военные на Донбассе, иллюстрация/ REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
“За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не получил ранения”, - сказал Мотузяник.
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Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз открывали огонь по позициям сил АТО на Донбассе. В частности, на Донецком направлении зафиксировано 5 нарушений "режима тишины", на Мариупольском – 8 нарушений.
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