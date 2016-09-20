В МИД Украины заявляют, что Кремль не дал приказ боевикам прекратить обстрелы

Об этом в эфире 5 канала заявил директор Департамента политики и коммуникации МИД Украины Алексей Макеев.

"Мы за последние дни увидели, что хотя и интенсивность обстрелов существенно снизилась, о прекращении огня речь не идет. И к сожалению, опять-таки для украинской стороны, потому что мы последовательно призываем Россию прекратить огонь и эти месседжи постоянно также идут и из Берлина и из Парижа в Москву. Мы видим, что Кремль не дает соответствующий указ своим оккупационным силам и подконтрольным боевикам", - отметил он.

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По словам Макеева, ежедневно украинские дипломаты доносят до международных партнеров то, что необходимо и дальше усиливать давление на Российскую Федерацию.

"Украинские дипломаты пытаются ежедневно доносить до наших международных партнеров – это то, что ситуация, к сожалению, не улучшается и о том, что надо дальше усиливать давление на Российскую Федерацию, потому что без того, чтобы Москва была вынуждена играть по правилам, выполнять Минские договоренности, любого процесса нечего было и ожидать", - отметил директор Департамента политики и коммуникации МИД Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам директора Департамента политики и коммуникации МИД Украины Алексея Макеева конкретной даты следующей встречи в "нормандском формате" нет.