За прошедшую неделю на Донбассе погибли 5 военнослужащих - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Вильен Подгорный во время брифинга «Российская агрессия на востоке Украины».

Представитель Минобороны сообщил о событиях на востоке Украины, которые произошли в течение 12-18 сентября. По его словам, количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе за указанный период со стороны поддерживаемых Россией боевиков колебалась от 18 нарушений 18 сентября (наименьшее количество) до 56 нарушений 14 сентября (наибольшее количество). В частности, низкое количество нарушений режима тишины зафиксировано в начале и в конце прошлой недели, в то же время количество нарушений достигло максимума во вторник и среду. В то же время 17 сентября соблюдение тишины наблюдалось в Луганской области.

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"Российские ставленники в основном применяют стрелковое оружие и минометы, но во вторник и среду они открывали огонь из бронетехники, боевых танков и тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - заявил Подгорный.

По его словам, боевики главным образом нарушали режим тишины в районе Донецка. В частности, это был единственный сектор, в котором украинские Вооруженные силы обстреливались вражеским огнем из тяжелой артиллерии в течение всей недели.

"Пятеро украинских военнослужащих погибли и 29 получили ранения на прошлой неделе", - сказал Подгорный и добавил, что речь в том числе идет об одном погибшем и 7 раненых после попадания в мини-ловушку, где было установлено самодельное взрывное устройство.