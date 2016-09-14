Боевика "Гиви" будут судить заочно, прокуратура требует пожизненного срока

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, следователями собраны неопровержимые доказательства того, что Толстых в период с мая 2014 года по январь 2015 года, выполняя отведенную ему роль представителями властей РФ, принимал участие в ведении агрессивной войны против Украины.

По данным прокуратуры, он также организовал в январе 2015 года вблизи Донецкого аэропорта террористические акты против военнослужащих сил АТО, что привело к гибели 9 человек и другим тяжелым последствиям, а также жестоко обращался с пленными украинскими военными, в том числе Игорем Брановицким, который награжден президентом орденом «Золотая Звезда» Героя Украины посмертно.

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В прокуратуре отметили, что обвинительный акт в отношении Толстых передан в суд для проведения специального судебного производства (заочное осуждение).

При этом отмечается, что за совершение инкриминируемых Толстых особо тяжких преступлений против общественной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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В частности, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258; ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 августа следственный судья Печерского районного суда Киева удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры ГПУ и дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Толстых. Подозреваемый был объявлен в государственный розыск, судом было дано разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.