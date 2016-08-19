Киевский суд разрешил заочное расследование в отношении главаря террористов "Гиви"

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Гиви" подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт, то есть применение оружия, осуществление взрыва, поджога или иных действий, которые привели к гибели человека); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 (совершение преступления преступной организацией), ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны); ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны); ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

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«В ходе досудебного расследования получено достаточно доказательств в том, что подозреваемый в период с мая 2014 года по январь 2015 года, выполняя отведенную ему представителями властей Российской Федерации роль в ведении агрессивной войны против Украины, организовал и лично осуществил в январе 2015 года вблизи международного аэропорта "Донецк" террористические акты против военнослужащих сил АТО, а также жестоко обращался с пленными, что привело к гибели 9 человек и другим тяжелым последствиям», - подчеркивается в сообщении.

Подозреваемый объявлен в государственный розыск, судом предоставлено разрешение на его задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

После проведения необходимых процессуальных действий в ближайшее время обвинительный акт в отношении указанного террориста будет передан в суд для проведения специального судебного производства (заочное осуждение).

В ГПУ напомнили, что за совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.