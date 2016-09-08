Положительные новости из Донбасса: в ОБСЕ увидели изменение ситуации с 1 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Мы получали в основном положительные новости из Донбасса. Впервые, с начала мая в большинстве районов Донецкой и Луганской областей наблюдается относительно спокойная ситуация. Например, в понедельник мы зафиксировали только 5 взрывов на территории Донецкой области. Аналогично относительно спокойная ситуация наблюдалась и в Луганской области. Ни одного нарушения режима прекращения огня не было зафиксировано в субботу, а в воскресенье были зафиксированы три одиночных выстрела из стрелкового оружия», - сообщил он.

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Хуг также отметил, что за неделю до начала нового учебного года СММ ОБСЕ фиксировала сотни и тысячи нарушений режим прекращения огня, но с начала учебного года «уровень насилия в обеих областях упал до относительно низкой отметки».

По его словам, еще до 1 сентября фиксировались сотни и даже тысячи обстрелов, но с началом нового учебного года уровень насилия снизился до относительного низкого. В то же время, подчеркнул Хуг, это еще не идеальная ситуация, поскольку есть вероятность эскалации конфликта.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции российско-оккупационные войска 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных.