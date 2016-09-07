В вопросе разведения сил на Донбассе нет договоренностей - представитель ОБСЕ

Об этом Сайдик сказал по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

Читайте такжеОБСЕ поддерживает подключение Красного Креста к согласованию списков обмена пленными на Донбассе

"Я должен сказать, что, к сожалению, по вопросу разведения сил пока нет договоренностей. Я думаю, что по этим пунктам есть совпадение мнений, но (также) есть пока разногласия по рамочному формулированию вот этого вопроса", - отметил Сайдик.

Участники трехсторонней контактной группы ведут переговоры о начале разведения сил на Донбассе в трех местах на линии разграничения.