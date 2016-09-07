В вопросе разведения сил на Донбассе нет договоренностей - представитель ОБСЕ

17:39, 07 сентября 2016
Война
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Специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что в вопросе разведения сил на востоке Украины пока нет договоренностей.

unmultimedia.org

Об этом Сайдик сказал по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске.

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"Я должен сказать, что, к сожалению, по вопросу разведения сил пока нет договоренностей. Я думаю, что по этим пунктам есть совпадение мнений, но (также) есть пока разногласия по рамочному формулированию вот этого вопроса", - отметил Сайдик.

Участники трехсторонней контактной группы ведут переговоры о начале разведения сил на Донбассе в трех местах на линии разграничения.

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