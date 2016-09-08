На Донбассе двое боевиков подорвались на своей же противопехотной мине
13:49, 08 сентября 2016Война
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За сутки в зоне проведения АТО двое боевиков получили ранения, подорвавшись на своей же противопехотной мине.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За сутки - двое раненых боевиков из состава так называемого «11-го полка», которые подорвались на собственной противопехотной мине», - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, за сутки в районе проведения АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен.
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