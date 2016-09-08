На Донбассе двое боевиков подорвались на своей же противопехотной мине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За сутки - двое раненых боевиков из состава так называемого «11-го полка», которые подорвались на собственной противопехотной мине», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, за сутки в районе проведения АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен.