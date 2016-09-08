С Крымом россияне "опоздали" на сто лет - политолог РФ

Об этом в интервью ОNLINЕ.UA рассказал российский политолог и политический географ Дмитрий Орешкин.

"В ментальном пространстве люди радуются, что РФ присоединила Крым (в результате аннексии в 2014 году — Ред.). Полагают, что стали богаче и сильнее. Стали бы, если бы это было сто лет назад", - считает он.

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Также политолог заявил, что Крым — это место, куда надо вкладывать, развивать инфраструктуру, а результат можно увидеть лет через двадцать.

"Одно дело — реальность, а другое — представление о реальности. В представлении о реальности Путин усилил РФ, потому что прирастил территории", - подытожил Орешкин.

Ранее Орешкин заявлял, что у российского руководства с каждым днем все более ограничиваются возможности. В частности, неподъемными для России становятся Донбасс и аннексированный Крым.