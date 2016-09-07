Донбасс и аннексированный Крым становятся неподъемными для России - эксперт

Об этом рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, передает "Крым.Реалии".

Эксперт подчеркнул, что у российского руководства с каждым днем все более ограничиваются возможности. В частности, неподъемными для России становятся Донбасс и аннексированный Крым.

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"У Владимира Путина с каждым кварталом сужается коридор возможностей. Страну надо кормить, тот же Крым надо кормить. С Донбасса нужно уходить, потому что не по карману его содержать. Начинать войну тоже нельзя, потому что к этому все готовы, все ждут, и последуют гораздо более жесткие и суровые наказания. Но в то же время нужно сохранить на лице победное выражение", – резюмировал Орешкин.

Ранее Путин в очередной раз подтвердил, что армия Российской Федерации присутствовала в Крыму перед "референдумом" по аннексии полуострова, но это не означает, что голосование прошло под дулом автоматов.