Авдеевка под вражеским прицелом: боевики стреляют из гранатометов и пулеметов

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

За сутки было зафиксировано 14 случаев нарушения режима тишины на Донецком, 10 – на Мариупольском и 1 – на Луганском направлениях.

В частности, на Донецком направлении враг вел огонь из 120 – мм минометов по позициям украинских военных в Авдеевке. Кроме того, Авдеевку обстреляли из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а позиции в Верхньоторецком - из стрелкового оружия.

По Зайцевобоевики били из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, также зафиксирована снайперская активность.

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На Мариупольском направлении террористы применили стрелковое оружие в Марьинке, в Новотроицком, в Старогнатовке и Богдановке. Также по Старогнатовке боевики били из минометов 82–го калибра, а по Павлополю – из автоматических танковых гранатометов.

"В Широкино боевики применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, также активизировался снайпер. На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по Станице Луганской", - отметили в штабе.