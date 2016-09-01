Более 140 дней ада: два года назад завершилась оборона Луганского аэропорта (видео)

Бои за аэропорт продолжались 146 дней и унесли жизни 29 защитников, еще 49 десантников погибли в сбитом боевиками самолете.

В начале апреля, когда аэропорт брали под охрану, никто вообще не ожидал войны. Однако все атаки были не такими масштабными по сравнению с катастрофой самолета Ил-76. Поковник Руслан Козинец признается, что момент, когда собирали тела товарищей, был наиболее трагическим за всю войну.

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Военные оставались отрезанными от мира без подкрепления, воды и пищи и главное - без боеприпасов.

А 31 августа у защитников аэродрома остались почти одни автоматы. Чтобы отогнать врага и дать солдатам возможность отойти, командирам пришлось вызвать огонь на себя.

За оборону Луганского аэропорта ее участники получили госнаграды.