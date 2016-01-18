СМИ рассказали, как Муженко проигнорировал предупреждения о планах боевиков сбить Ил-76 (документы)

Такое заключение следует из материалов допроса Виктора Муженко, а также материалов экспертизы причин катастрофы самолета Ил-76 Министерства обороны Украины, передает "Четвертая власть".

Сотрудники МО, передавшие эти документы, пожелали остаться неизвестными. Свой поступок они мотивировали тем, что хотят добиться, чтобы генерал Муженко понес ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель 40 десантников из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

Издание опубликовало документы не полностью, а только те, которые содержат самую важную информацию.

Как следует из материалов допроса Муженко, командующий АТО трижды в сутки получал из штаба АТО при СБУ сводки об оперативной обстановке в зоне проведения операции. Однако информацию, которая в них содержалась, Муженко называет недостоверной, а также заявляет, что не всегда имел время, чтобы ознакомиться с содержанием сводок.