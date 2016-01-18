СМИ рассказали, как Муженко проигнорировал предупреждения о планах боевиков сбить Ил-76 (документы)
Главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба генерал Виктор Муженко, командующий АТО на востоке Украины, знал о том, что боевики готовились сбивать украинские военно-транспортные самолеты, вылетевшие в Луганск 13 июня 2014 года, однако все равно отправил их в Луганский аэропорт.
Такое заключение следует из материалов допроса Виктора Муженко, а также материалов экспертизы причин катастрофы самолета Ил-76 Министерства обороны Украины, передает "Четвертая власть".
Сотрудники МО, передавшие эти документы, пожелали остаться неизвестными. Свой поступок они мотивировали тем, что хотят добиться, чтобы генерал Муженко понес ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель 40 десантников из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.
Издание опубликовало документы не полностью, а только те, которые содержат самую важную информацию.
Как следует из материалов допроса Муженко, командующий АТО трижды в сутки получал из штаба АТО при СБУ сводки об оперативной обстановке в зоне проведения операции. Однако информацию, которая в них содержалась, Муженко называет недостоверной, а также заявляет, что не всегда имел время, чтобы ознакомиться с содержанием сводок.
Отмечается, что 13 июня в 16 и 20 часов из оперативного штаба Антитеррористического центра при СБУ генералу Муженко дважды была направлена справка «Оперативная обстановка в районе проведения АТО», в которой утверждалось, что «2 группы боевиков, вооруженных ПЗРК, выехали из района луганского военкомата в район Луганского аэропорта, чтобы сбивать все самолеты при посадке и взлете».
Однако на допросе Муженко заявил, что не помнит, знакомился ли он с содержанием сводок. Кроме того, Муженко заявил следователю, что данная информация…. не заслуживала внимания.
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"Хочу отметить, что информация о том, что «2 группы боевиков выехали от военкомата в Луганский аэропорт. Вооружены ПЗРК. Имеют намерением сбивать все самолеты на посадке и взлете» не выделяется ничем особенным. Данная информация не содержит конкретных данных и ведомостей про источник ее получения, который бы позволил сделать вывод о ее достоверности", — заявил Муженко.
На вопрос, какие действия должен был совершить генерал-майор Виктор Назаров после того, как узнал о намерениях боевиков с ПЗРК, Муженко ответил, что никакого четкого алгоритма на этот случай у военных нет.
Из процитированного выше следует, что командованию было прекрасно известно о планах боевиков, однако ни один документ не обязывал его реагировать на полученную информацию, отмечает издание.
Интересно, что на вопрос следователя, что именно стало причиной катастрофы Ил-76, Муженко ответил, что уничтожению самолета могла способствовать утечка информации про запланированный полет, однако достоверных данных на этот счет у него нет.
Кроме того, в материалах экспертизы причин катастрофы самолета Ил-76, комиссия, проводившая исследование, пришла к выводу, что детально установить причины и условия катастрофы самолета Ил-76 не представляется возможным. Поскольку комиссия не смогла оглядеть место крушения, а также собрать и опросить свидетелей происшествия.
Напомним, 14 июня 2014 года около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".