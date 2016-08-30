ГУР рассказало о развертывании российских войск на юго-западном стратегическом направлении

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

По данным разведки, развертывание войск продолжается, в том числе за счет наращивания наземного компонента на межвидовом полигоне Черноморского флота "Опук" (Крым), 243 общевойсковом полигоне (Молькино, Краснодарский край), 244 общевойсковом полигоне "Прудбой" (Волгоградская обл.), военном полигоне "Серноводский" (Ставропольский край) и перебазирование авиации на аэродромы Южного военного округа: Кировское (Крым), Анапа, Таганрог, Армавир, Кущевская, Ейск, Мариновка, Приморско-Ахтарск.

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"Подразделения соединений и частей, которые завершили выдвижение на полигоны Южного военного округа ВС РФ, в т.ч. оккупированного Крыма, приступили к этапу слаживания, организации взаимодействия, боевого и материально-технического обеспечения в составе межвидовых группировок войск на определенных по обучению отдельных операционных направлениях", - говорится в сообщении.