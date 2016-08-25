Порошенко доложили, куда отправили технику с военного парада

Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, «вся техника, переданная 23 августа в Чугуеве, - уже на фронтовых позициях. А техника, привлеченная к проведению военного парада в Киеве, – отправлена в пункты постоянной дислокации воинских частей. Об этом мне доложил министр обороны Степан Полторак».

Порошенко поблагодарил всех военных за демонстрацию силы и возможностей украинской армии.

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Как сообщал УНИАН, 23 августа Порошенко на военном аэродроме в Чугуеве Харьковской области заявил о передаче Вооруженным силам Украины 141 единицы военной техники. По словам президента, подразделения оборонно-промышленного комплекса в этом году уже изготовили, модернизировали и передали в войска более тысячи единиц военной техники, и этот процесс продолжается.