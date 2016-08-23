На Харьковщине Порошенко торжественно передает военным партию техники и оружия (прямая трансляция)

Кроме того, на аэродроме президент проведет церемонию награждении государственными наградами военнослужащих ВСУ и других военных формирований.

Читайте такжеПосле церемонии на Софийской площади Порошенко отправился в зону АТО

После этого глава государства в Башкировке под Чугуевым побывает на учебных стрельбах на военном полигоне.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко отправился в зону АТО, чтобы поздравить с Днем флага и Днем независимости украинских военных.

«Сейчас прямо отсюда, из Святой Софии, я отправляюсь к линии фронта, отправляюсь, чтобы поздравить с Днем Государственного флага и юбилеем, 25-летием нашей украинской независимости, тех, кто является главным гарантом нашей свободы, свободы, демократии и государственной самостоятельности" , - заявил ранее Порошенко, выступая на поднятии флага в Киеве.