На Харьковщине Порошенко торжественно передает военным партию техники и оружия (прямая трансляция)
Президент Украины Петр Порошенко прибыл на военный аэродром в Чугуеве Харьковской области, где примет участие в торжественной церемонии передачи около 150 единиц оружия и военной техники Вооруженным силам Украины.
Кроме того, на аэродроме президент проведет церемонию награждении государственными наградами военнослужащих ВСУ и других военных формирований.
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После этого глава государства в Башкировке под Чугуевым побывает на учебных стрельбах на военном полигоне.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко отправился в зону АТО, чтобы поздравить с Днем флага и Днем независимости украинских военных.
«Сейчас прямо отсюда, из Святой Софии, я отправляюсь к линии фронта, отправляюсь, чтобы поздравить с Днем Государственного флага и юбилеем, 25-летием нашей украинской независимости, тех, кто является главным гарантом нашей свободы, свободы, демократии и государственной самостоятельности" , - заявил ранее Порошенко, выступая на поднятии флага в Киеве.