В Луганской области из-за обстрела боевиков погибла мирная жительница
В Луганской области в ночь на 23 августа боевики трижды массированно обстреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия окраины города Золотое, в результате чего от пули в собственной квартире погибла местная жительница.
Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, за прошедшие сутки боевики совершили 12 обстрелов в направлении населенных пунктов области.
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Из 120-мм минометов, гранатометов различных типов и стрелкового оружия шесть раз обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района.
Открывался огонь из гранатометов различных типов и стрелкового оружия в направлении села Лопаскино.
Около полуночи из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, БМП и крупнокалиберных пулеметов велся массированный обстрел пгт Станица Луганская.
В результате обстрела в очередной раз пострадало здание Пенсионного фонда Украины.
Также боевики из артиллерии обстреливали позиции украинских военнослужащих вблизи окраин города Попасная.