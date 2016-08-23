В Луганской области из-за обстрела боевиков погибла мирная жительница

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, за прошедшие сутки боевики совершили 12 обстрелов в направлении населенных пунктов области.

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Из 120-мм минометов, гранатометов различных типов и стрелкового оружия шесть раз обстреляли позиции украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района.

Открывался огонь из гранатометов различных типов и стрелкового оружия в направлении села Лопаскино.

Около полуночи из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, БМП и крупнокалиберных пулеметов велся массированный обстрел пгт Станица Луганская.

В результате обстрела в очередной раз пострадало здание Пенсионного фонда Украины.

Также боевики из артиллерии обстреливали позиции украинских военнослужащих вблизи окраин города Попасная.