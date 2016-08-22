Известный поэт РФ: пока в России и Украине громко не прозвучит слово "война", боевые действия не прекратятся

Об этом в интервью УНИАН рассказал известный русский поэт Андрей Орлов (Орлуша).

Но, по его словам, для начала Россия обязано просто и немедленно признать, что на Донбассе есть российские войска, и уйти.

"У человека, признавшего преступление, есть возможность выйти из ситуации. У того, кто говорит, что ничего не было, такой возможности нет. И в этом случае все просто: нужно прямо сказать – с такого-то числа были введены такие-то подразделения, и заявить – с завтрашнего дня мы их выводим, делаем коридор для коллаборантов и в определенное время признаем международную границу", - заявил Орлов.

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Поэт считает, что пока в России и в Украине громко не прозвучит страшное слово "война", боевые действия не прекратятся.

В Киеве, продолжил Орлуша, тоже для многих войны не существует, она – только в новостях... В Украине об этом меньше говорят, чем год или два года назад.

"А здесь, в России, вообще перестали вспоминать о так называемых ополченцах, для народа они пропали. Для русских войны в Украине нет, как нет и самой Украины, если о ней не показывать по ТВ три дня", - подытожил он.

Полный текст интервью "Не вижу разницы между большинством чиновников, судей и прокуроров в Украине и в РФ. Также берут взятки" читайте на нашем сайте.