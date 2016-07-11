Обстрел оккупированной Горловке в ночь на 10 июля совершили сами же боевики - украинская сторона СЦКК

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-центра АТО в Facebook от имени пресс-офицера украинской стороны СЦКК Виталия Иванова.

"Накануне очередной встречи рабочих подгрупп в Минске, который состоится 13 июля, члены незаконных вооруженных формирований ОРДО/ОРЛО снова прибегли к устоявшейся практике – провокативным обстрелам жилых районов и инфраструктуры населенных пунктов Донбасса. В ночь с 9 на 10 июля боевики с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения обстреляли Никитовский район Горловки", - сказано в нем.

По словам Иванова, "уверенные в своей безнаказанности", они через пророссийские СМИ в очередной раз обвинили Вооруженные силы Украины в том, что "в результате ночного обстрела со стороны ВСУ были повреждены домовладения в Никитовском районе Горловки, также в этом районе повреждено здание общеобразовательной школы №7".

Отмечается, что с целью объективной фиксации нарушений режима прекращения огня в вышеуказанный район 10 июля были направлены патрули специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые должны были зафиксировать последствия ночного обстрела.

Однако, неизвестные лица помешали им выполнить свои обязанности и, заблокировав движение, заставили покинуть район.

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Украинская сторона СЦКК глубоко обеспокоена этим фактом, "ведь такое положение дел указывает на вероятность фальсификации и, как следствие, безосновательных обвинений в адрес Вооруженных сил Украины".

"Учитывая вышеуказанные обстоятельства, с целью установления объективной картины случившегося мы обратились за помощью к неравнодушным местным жителям. При их активной поддержке удалось выяснить, что среди других зданий под обстрел попал еще в одно учебное заведение, а именно – общеобразовательная школа №84, находящийся по адресу вул. Фадеева, 51.

Проведя анализ доступной информации, украинская сторона СЦКК установила, что провокационный обстрел был осуществлен боевиками с использованием минометов, установленных на транспортных средствах, а стрельба велась "с позиций, которые находились на расстоянии около 3400 метров на территории ОРДО".

"Стоит отметить, что боевики хорошо знали куда ведут огонь и какого эффекта хотят достичь: тотальный хаос, предвзятое отношение местного населения к Вооруженным силам Украины и СММ ОБСЕ", - подчеркивается в сообщении.