Россия поставила боевикам на Донбасс очередную партию танков и боеприпасов – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

По данным разведки, с территории РФ продолжается поставка военной техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и материально-технических средств.

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В частности, после ремонта на территории России в Луганск прибыли пять танков Т-72 (на тралах). Также в Свердловск прибыли железнодорожные платформы с тремя танками Т-64 и два вагона с боеприпасами, говорится в сообщении.

В Харцызск прибыли железнодорожные платформы с четырьмя грузовыми автомобилями, три цистерны с горюче-смазочными материалами (150 тонн) и два вагона с боеприпасами.

"С целью поддержания боевого духа, который в настоящее время значительно упал, и надлежащего уровня боевой подготовки, высшее военно-политическое руководство России привлекло лучшие танковые экипажи российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Украины к участию в любимом игрище Сергея Шойгу (министр обороны РФ) - армейском конкурсе "Танковый биатлон-2016", - отмечается в сообщении.

Так, с 18 августа на полигоне "Торез" начинается финальный этап "танкового биатлона" 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

Кроме того, по данным ГУР, противник продолжает ведение разведки украинских сил АТО.

В частности, зафиксировано пребывание разведывательных групп в районах населенных пунктов Глубокое, Камышеватое (Мангушский район) и Панновка (Никольский район) Донецкой области. Боевики проводят разведку десантодоступних участков побережья Азовского моря.