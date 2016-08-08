ОБСЕ хочет встретиться с главарем "ДНР" Захарченко из-за угроз боевиков наблюдателям

Как отмечается в отчете миссии за минувшие выходные, Специальная мониторинговая миссия продолжает настаивать на подотчетности и ответственности за нарушения, связанные с препятствиями для осуществления мониторинга и проверки наблюдателями соблюдения режима прекращения огня.

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«Захарченко продолжает отказываться встретиться с СММ для засвидетельствования, что эффективные шаги предприняты в ответ на инцидент, который произошел 29 июля, когда наблюдателям СММ угрожали оружием агрессивно вооруженные члены «ДНР» рядом с Луговым (72 км к югу от Донецка)», - подчеркнули в Миссии.

Как сообщал УНИАН, 30 июля миссия ОБСЕ сообщила, что вооруженные боевики «ДНР» угрожали застрелить наблюдателей СММ.