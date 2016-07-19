В ОБСЕ рассказали о враждебности жителей Донбасса к наблюдателям

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг в интервью УНИАН рассказал о том, как общаются гражданские жители зоны АТО и оккупированных территорий с наблюдателями.

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На вопрос журналиста о том, встречаются ли представители ОБСЕ на Донбассе с враждебностью мирного населения, Хуг ответил: "Да, такая враждебность также существует. И она бывает организованной… Это когда людей целенаправленно отправляют в определенные места. Впрочем, даже когда нельзя напрямую утверждать, что акции являются организованными, там всегда присутствуют представители так называемых "ДНР" или "ЛНР".

По его словам, боевики при этом не вмешиваются, ведут себя пассивно. В ОБСЕ это также расценивают как ограничение свободы передвижения и нарушение их обязательств в рамках Минских соглашений.

"Что не менее важно, мы также сталкиваемся с агрессией местных жителей, которые уже по горло сыты происходящим. Ведь они на протяжении двух лет находятся под обстрелами, некоторые – под беспрерывными. Мы – единственная международная организация с таким значительным присутствием, на которую они могут излить свои беды. Мы это понимаем. Это непросто – слушать этих отчаявшихся мирных жителей, но это также задача нашей миссии – слушать и попытаться помочь. В таких случаях, через 15-30 минут, ситуация успокаивается, и наблюдатели могут вступить в диалог. Я полностью понимаю эти подлинные эмоции, ведь эти мирные жители страдают слишком долго. Как бы не было трудно, наблюдатели готовы возвращаться туда и снова разбираться с этими непростыми ситуациями", - добавил Хуг.

Также замглавы миссии ОБСЕ рассказал, что местные жители в зонах конфликта обращаются за помощью непосредственно к наблюдателям: "Очень часто и по многим поводам. Здесь, в Киеве, наши коллеги получают звонки с неподконтрольных властям территорий, когда мирные жители сообщают, что их жилой дом обстреливают или тяжелое оружие устанавливают рядом с их домами и из них ведется огонь. И люди говорят: "Пожалуйста, помогите нам!" Или они звонят нам, как это было накануне, из пунктов пропуска и говорят, что очередь не двигается и они застряли там в ночное время суток. Кроме этого, они обращаются к нашим патрулям и говорят, что, например, в их населенном пункте нет воды, потому что линия электропередач выведена из строя из-за обстрелов".

Он объяснил, что миссия не может помочь напрямую, так как ОБСЕ это не гуманитарная организация, но наблюдатели принимают информацию к сведению и находят тех, кто действительно может помочь.