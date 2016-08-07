Украина ожидает наступления российских оккупантов в любую минуту – АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

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«Ожидаем в любой час», - сказал Лысенко, отвечая на вопрос о возможном обострении конфликта, поскольку по всей линии разграничения наблюдается подтягивание техники, ротация военных со стороны врага и переход границы на неконтролируемых участках.

«На севере Крыма также российские войска проводят свои маневры, и на некоторое время движение на пропускных пунктах было остановлено по инициативе российской стороны. То есть оккупанты проводят свои маневры, и мы должны понимать, что в любую минуту, в любой час они могут начать какое-то масштабное или немасштабное наступление», - добавил Лысенко.

Он подчеркнул, что силы АТО мониторят ситуацию на участках наибольшего накопления сил и средств врага, а также накапливают резерв для возможного отражения наступления.

Лысенко отметил, что по ту сторону линии разграничения находятся именно российские войска. «Мы можем говорить о ротации российских военнослужащих, которые руководят подразделениями и принимают участие в планировании всех боевых операций», - сказал он.

Как сообщалось, сегодня оккупанты прекратили пропуск через КПВВ на админгранице с Крымом. Позже движение было восстановлено, но только через "Чонгар".