Геращенко об освобождении заложников: нужно привлекать Красный Крест

Об этом заявила во время брифинга в Северодонецке первый заместитель Председателя Верховной Рады, Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, сообщает 5-ый канал.

Она отметила, что украинская сторона настаивает на переговорах в Минске на том, чтобы привлечь представителей международного комитета Красного Креста, которые могли бы посетить места незаконно удерживаемых заложников.

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"Во многих конфликтах Красный Крест сыграл очень важную роль. Это нейтральная политическая организация. Какая заходит в тюрьмы, которая сверяет списки (мы же не можем понять, где сколько людей, где они есть). Какая составляет списки и потом стороны находят компромисс. По этому вопросу мы должны найти компромисс. Но это вопрос допуска Красного Креста блокируется. Украинская сторона сейчас настроена ставить его активнее", - заявила Геращенко.

Как известно, после последней встречи в Минске, которая состоялась 27 июля, украинская сторона заявила, что представители незаконных вооруженных формирований скрывают информацию об украинских заложниках и стараются вообще избегать этой темы.