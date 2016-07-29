Нацгвардия получила пикапы от Минобороны США (фото)

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"Агентство по уменьшению угрозы Министерства обороны США через посредничество калифорнийской фирмы Parsons Government Services передало 5 единиц автомобилей Ford Ranger Truck Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии уточнили, что в рамках многовекторного международного сотрудничества по обеспечению глобальной безопасности это не первая материально-техническая помощь НГУ для реагирования на возникающие угрозы. Ранее указанное агентство уже передавало бронированные машины «Казак» и МАЗы.

Также сообщается, что частное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Практика» доукомплектовало пикапы GPS-навигаторами, видеорегистраторами, антеннами для раций.

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«Машины шикарные: быстрые, мобильные. Современные дизели. Их можно использовать для перемещения групп из нескольких человек, перевозки небольшого груза. Те, кто их получит, - думаю, будут в восторге», - считает старший лейтенант Андрей Билошниченко.

В свою очередь представитель предприятия Parsons Телл Бреннан добавил, что эти автомобили и еще восемь микроавтобусов Ford Transit Нацгвардии передаются для поддержания действий по сокращению угроз.

Сообщается, что микроавтобусы уже переоборудуются под конкретные нужды, согласно специфике выполнения задач по обороне и охране.