За сутки в зоне АТО получили ранения 5 военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Напомним, за минувшие сутки российские оккупационные войска 61 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО.

В частности, 29 обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении, 27 - на Донецком, 5 - на Луганском.

Как утверждает штаб АТО, вечером в понедельник было 3 попытки вражеских ДРГ атаковать украинские позиции - дважды в Марьинке и один раз в Авдеевке. В обоих случаях силы АТО отстреливались, противник был вынужден отступить.