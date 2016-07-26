За сутки в зоне АТО получили ранения 5 военных
12:57, 26 июля 2016Война
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но пятеро получили ранения.
За сутки в бовових действиях ранены 5 украинских военных / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Напомним, за минувшие сутки российские оккупационные войска 61 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО.
В частности, 29 обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении, 27 - на Донецком, 5 - на Луганском.
Как утверждает штаб АТО, вечером в понедельник было 3 попытки вражеских ДРГ атаковать украинские позиции - дважды в Марьинке и один раз в Авдеевке. В обоих случаях силы АТО отстреливались, противник был вынужден отступить.
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