За сутки в зоне АТО получили ранения 5 военных

12:57, 26 июля 2016
Война
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но пятеро получили ранения.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Напомним, за минувшие сутки российские оккупационные войска 61 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО.

В частности, 29 обстрелов было зафиксировано на Мариупольском направлении, 27 - на Донецком, 5 - на Луганском.

Как утверждает штаб АТО, вечером в понедельник было 3 попытки вражеских ДРГ атаковать украинские позиции - дважды в Марьинке и один раз в Авдеевке. В обоих случаях силы АТО отстреливались, противник был вынужден отступить.

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