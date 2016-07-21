Защитники Авдеевки снова оказались под огнем вражеских минометов и гранатометов - штаб

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Донецком направлении, нарушая Минские соглашения, российские оккупационные войска из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Авдеевки. Минометы калибра 82 мм террористы применили в Майорске и Песках, а крупнокалиберные пулеметы – в районе Троицкого и Нижнего Лозового.

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На Мариупольском направлении из 82-мм минометов, гранатометов, зенитных установок и стрелкового оружия боевики дважды вели огонь по Красногоровке, а затем применили танк.

Также из гранатометов оккупанты стреляли по укреплениям сил АТО в Гнутово, из крупнокалиберных пулеметов под Марьинкой и стрелкового оружия – рядом с Павлополем.

В Луганской области из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляна Станица Луганская. Также гранатометы оккупанты применили под Новозвановкой.

Напомним, за минувшие сутки больше всего, 33 обстрела, зафиксировано на Донецком направлении. Из запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии противник стрелял по Авдеевке, Семигорье, Кодеме и Каменке, а с 120 и 82 мм минометов - по Даче, Новгородском, Зайцевому и Авдеевке.