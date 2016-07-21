Во вторую годовщину освобождения Торецка Аброськин рассказал о задержанных с тех пор боевиках

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

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"21 июля 2014 года силы АТО освободили Торецьк (бывший Дзержинск). Полиция Донетчины и приданные подразделения полиции из регионов буквально в первые дни после освобождения установили и в дальнейшем в ходе проведенных специальных мероприятий задержали активных участников - боевиков "ДНР", - написал он.

По словам Аброськина, за эти два года в Торецьку задержаны 53 боевики, в частности, с начала 2016 года - 7. Объявлены в розыск 155 человек, из них 142 человека по ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирований), еще 13 – по ст. 258 (террористический акт). Из этого числа разыскали 15 человек.

"Эта работа продолжается и сейчас, несмотря на все сложности и нежелание наших судов привлекать к ответственности лиц, которые стали на сторону боевиков "ДНР", - добавил Аброськин.