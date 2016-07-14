Житомирский горсовет призывает руководство государства признать АТО на востоке Украины войной

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение сегодня проголосовали 22 из 40 присутствующих на внеочередной сессии депутатов городского совета (всего в горсовете 42 депутата - УНИАН).

Речь идет об Обращении депутатов Житомирского городского совета к президенту Украины Петру Порошенко и Верховной Раде по поводу возможного проведения выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В нем депутаты призывают, в частности, признать войной антитеррористическую операцию на востоке Украины, для чего подготовить и принять парламентом соответствующий закон.

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В документе отмечается, что, по мнению депутатов Житомирского городского совета, сейчас в Украине ни при каких обстоятельствах нельзя проводить выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также подчеркивается, в частности, что указанные выборы нельзя проводить до тех пор, пока Украина не восстановит свой контроль над указанными территориями и границей.