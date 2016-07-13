На Донецком и Мариупольском направлениях боевики активно применяют 120-мм минометы и 122-мм артиллерию - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении боевики из 122-мм артиллерии обстреливали позиции украинских военных в Николаевке Второй. Из 120-мм минометов террористы обстреляли укрепления сил АТО в Зайцево, Авдеевке, Семигорье, Новоселовке и Новоселовке Второй.

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По Новгородскому и н.п. Дача оккупанты стреляли из 82-мм минометов. Кроме этого, под огнем 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались украинские бойцы в Авдеевке.

На Мариупольском направлении из запрещенных минскими соглашениями 122-мм артиллерии и 120-мм минометов боевики обстреляли украинских воинов в Красногоровке. Минометы калибра 82 мм боевики использовали в Гнутово, а крупнокалиберные пулеметы - по силам АТО в Широкино.

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По опорных пунктах в Марьинке вели огонь вражеские снайперы.

На Луганщине позиции ВСУ в районе Станицы Луганской противник обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Крымского вел несистематизированный беспорядочный огонь.