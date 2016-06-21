За два дня в Марьинском районе ранены 4 гражданских, в том числе подросток - ОГА

Об этом говорится в сообщении Донецкой областной государственной администрации.

"По данным лечебно-профилактических учреждений Донецкой области, за прошедший период, с 17 по 20 июня 2016 года, в зоне проведения антитеррористической операции пострадали 4 гражданских лица", - сказано в нем.

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Так, 20 июня две жительницы Красногоровки с минно-взрывными ранениями были госпитализированы в травматологическое отделение больницы в Курахово и прооперированы.

21 июня в травматологическое отделение Кураховской городской больницы госпитализирован ребенок (15 лет) с огнестрельным ранением.

Еще одного гражданского, жителя Марьинки, с минно-взрывными травмами госпитализировали в травматологическое отделение Марьинской центральной районной больницы.