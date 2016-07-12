За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, еще 4 получили ранения
13:00, 12 июля 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки вследствие боевых действий двое украинских военных погибли. Еще четверо получили ранения", - сказал он.
По словам Андрея Лысенко, двое военных погибли в результате подрыва на мине МОН-50 в н.п. Славное (Марьинский район).
Относительно раненых, Лысенко рассказал, что 1 военный получил ранения в Зайцево, 1 – на позиции шахты "Бутовка", еще 2 - в Авдеевке.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный, 11 получили ранения и 2 - контузию.
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