Правозащитники собрали доказательства обстрелов Луганщины с российской территории (фото)

В отчете также приводятся данные о населенных пунктах в Луганской области, обстрел которых осуществлялся через границу с места расположения подразделений Вооруженных сил РФ на российской территории, передает DW.

В частности, в отчете говорится о бомбардировке летом 2014 года населенных пунктов Колесниковка, Комышное, Меловое и Победа.

Правозащитники надеются, что их отчет поможет привлечь к ответственности тех, кто отдавал преступные приказы.

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"Мы показываем факты пересечения украинской границы военными РФ, то есть живой силы, а также вертолетов и БТР. Согласно международному законодательству, это признаки международного военного конфликта. То есть в этом случае - прямой причастности к нему РФ", - пояснила в комментарии координатор полевой миссии IPHR в Украине Светлана Валько. Она добавила, что все доказательства будут передаваться в международные суды, что поможет пострадавшим от конфликта защищать свои права.

По словам Валько, исследование основывалось на показаниях очевидцев и пострадавших и данных, собранных в ходе полевых наблюдений. IPHR также использовала в своей работе спутниковые снимки, с которыми ранее работали эксперты Bellingcat, и данные, собранные наблюдателями ОБСЕ.

Официальная презентация отчета состоится 7 июля в Киеве.

Ранее группа расследователей Bellingcat опубликовала новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют о российском вторжении в Украину.