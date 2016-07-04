Боевики пытаются заблокировать работу всех пунктов въезда-выезда по линии соприкосновения на Донбассе

Об этом заявил пресс-офицер украинской стороны СЦКК подполковник Виталий Иванов, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В июне украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон зафиксировали почти 3-кратный по сравнению с маем рост количества провокационных обстрелов контрольных пунктов въезда-выезда по всей линии разграничения сторон со стороны незаконных вооруженных формирований.

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«Больше всего провокаций со стороны ОРДО пришлось на контрольный пост (КрП) «Майорск» - 13 случаев, неспокойно было и вокруг КПВВ «Станица Луганская», «Золотое», «Марьинка». Всего 23 случая», - сообщили в штабе.

16 июня около 19.00 результате взрыва неустановленного боеприпаса в 10 м западнее тыльного шлагбаума КПВВ «Марьинка» получили ранения двое граждан Украины. На следующий день, в период с 18.31 до 19.19, были обстреляны позиции подразделений сил АТО из стрелкового оружия в направлении очереди людей и транспортных средств, которые двигались на выезд с неподконтрольной территории через этот же КПВВ. Огонь велся с западной окраины Александровки (ОРДО). Чтобы избежать жертв среди туристов, пограничники были вынуждены временно приостановить работу.

25 июня в период с 18.20 до 18.30 на КПВВ «Станица Луганская» был приостановлен пропуск, эвакуированы в укрытие личный состав и граждане из-за обстрела боевиками с горы Князь Игорь (ОРЛО). Огонь велся из стрелкового оружия. Также было зафиксировано три взрыва гранат ВОГ-25.

27 июня с 23.20 до 23.40 в направлении КПВВ «Марьинка» велся обстрел из стрелкового оружия по окраине Александровки (ОРДО).

28 июня в 20.25–20.27 в районе КПВВ «Золотое» зафиксировано три взрыва гранат ВОГ-25 и три очереди из стрелкового оружия. Обстрел велся с направления Первомайска (ОРЛО).