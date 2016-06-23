Возле Донецка наблюдатели ОБСЕ попали под минометный огонь боевиков

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Свой визит наблюдатели координировали с представителями Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня на Донбассе.

"В 11:18 СММ действовала в режиме пешего патруля и разговаривала с супружеской парой возле их дома, когда на село упали семь минометных снарядов, предположительно, калибра 82 миллиметра", - сказано в сообщении.

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Представители мониторинговой миссии и Вооруженных сил Украины, включительно с украинским членом СЦКК спрятались в доме.

"Наблюдатели ОБСЕ немедленно связались с членами зеркального патруля СММ в контролируемом "ДНР" Коминтерново, которого сопровождал представитель Вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК, чтобы обеспечить прекращение огня", - сказано в отчете.

За 15 минут, когда оценили ситуацию как безопасную, члены патруля вышли из дома и прошли до двух бронемашин СММ, припаркованных примерно за 70 метров на запад от дома.

В это время патруль услышал еще два взрыва в селе, предположительно из миномета, и это заставило членов патруля лежать на земле до возможности безопасно добраться до транспортных средств.

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На протяжении всего этого времени водители миссии оставались в своих машинах. Оттуда они наблюдали взрыв на расстоянии примерно 100-150 метров на север, и еще один на таком же расстоянии на юго-востоке.

Одна мина вызвала пожар в доме в юго-западной части села; дом сильно горел, когда патруль покинул населенный пункт.

Наблюдатели миссии заявляют, что безопасно вернулись на свою базу в Мариуполе около 13:00.