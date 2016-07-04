За сутки российские оккупанты 61 раз обстреливали позиции сил АТО - штаб
За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции российские оккупационные войска 61 раз открывали огонь по позициям сил АТО.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
В частности, 38 обстрелов было зафиксировано на Донецком направлении, 20 на Мариупольском и 3 на Луганском.
На Донецком направлении под огонь из 122-миллиметровой артиллерии попали украинские опорные пункты в Песках и Зайцево.
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"Из запрещенных Минскими соглашениями 120-миллиметровых минометов враг бил по Авдеевке и Новгородскому. Под обстрел из гранатометов попали наши позиции в Марьинке, Луганском, Песках и Троицком", - говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении наиболее горячо было под Широкино, где российские оккупанты применили 122-миллиметровую артиллерию, 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также из минометов 120-го калибра враг стрелял по Водяному и Красногоровке.
На Луганщине противник вел огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи Новоалександровки и Новотошковского.