За сутки российские оккупанты 61 раз обстреливали позиции сил АТО - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, 38 обстрелов было зафиксировано на Донецком направлении, 20 на Мариупольском и 3 на Луганском.

На Донецком направлении под огонь из 122-миллиметровой артиллерии попали украинские опорные пункты в Песках и Зайцево.

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"Из запрещенных Минскими соглашениями 120-миллиметровых минометов враг бил по Авдеевке и Новгородскому. Под обстрел из гранатометов попали наши позиции в Марьинке, Луганском, Песках и Троицком", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении наиболее горячо было под Широкино, где российские оккупанты применили 122-миллиметровую артиллерию, 120- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также из минометов 120-го калибра враг стрелял по Водяному и Красногоровке.

На Луганщине противник вел огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи Новоалександровки и Новотошковского.