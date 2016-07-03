Боевики продолжают обстрелы позиций сил АТО вдоль всей линии разграничения - штаб
С начала суток противник продолжил обстрелы позиций сил АТО вдоль всей линии разграничения, зафиксировано 22 случая нарушения врагом режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что на Мариупольском направлении российские оккупационные войска из запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии обстреляли наши опорные пункты в Лебединском и Талаківці, а под огонь из минометов 82 калибра попала Марьинка.
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«На Донецком направлении противник из 120 мм минометов бил по нашим укреплениям в Невельском, Майорскую и Новгородском. Также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов российские оккупанты стреляли по защитникам Авдеевки. Кроме этого, здесь наших бойцов обстрелял вражеский снайпер», - говорится в сообщении.
По данным штаба, на Луганщине боевики трижды вели огонь из крупнокалиберного пулемета, гранатомета и стрелкового оружия вблизи Новоалександровки и Новотошковського.