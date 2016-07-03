Арестован сторонник "ДНР", причастный к убийству 10 украинских военных

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, досудебным расследованием установлено, что 29 июля 2014 во время выполнения боевой задачи вблизи поселка Латышево Шахтерского района Донецкой области расположились 19 военнослужащих ВСУ.

Местный житель, приверженец так называемой «ДНР», войдя в доверие к военнослужащим, ссылаясь на необходимость поехать к своей жене, выехал на своем автомобиле в направлении города Снежное Донецкой области. Оттуда человек уже вернулся в сопровождении не менее, чем 4 единиц тяжелой военной бронетанковой техники вместе с участниками незаконно вооруженного формирования «ДНР». В результате неравного боя 10 военнослужащих ВСУ погибли, 5 попали в плен.

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В результате проведения спецоперации и следственно-розыскных мероприятий, сотрудниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины совместно со спецподразделением ВСУ задержан пособник террористов, по вине которого погибли военнослужащие ВСУ.

Сейчас правонарушителю, который вывел террористов на военнослужащих, задержан. Им оказался 61-летний житель Шахтерского района.

По ходатайству прокуратуры Донецкой области, 2 июля, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается. Поиски других участников террористического акта продолжаются, подчеркивается в сообщении.