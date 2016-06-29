Бабушка с козами и дед на грядках: украинские бойцы рассказали, как боевики прикрываются мирными жителями (видео)

У Новомихайловке Марьинского района боевики выводят мирных жителей перед своими позициями до начала обстрелов украинских военных. Тогда силы АТО не могут открыть огонь в ответ. Об этом рассказал Военному телевидению боец батальона "Айдар", сообщает "Громадське радио".

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"С того момента, как мы только сюда заехали, нам сказали, что здесь постоянно работает одна бабушка, которая постоянно выходит с козами. Во время того, как она выходит, они постоянно совершают обстрелы. Обстрелы пытаются делать из самого Ясного, из-за элеватора. Когда они нас обстреливают, мы не можем дать ответ потому, что там всегда какая-то бабулька. Она постоянно с теми козами. Бывает такое, что выходит дед и начинает полоть грядки. Но, самое главное, что он поле грядки прямо перед окопом. Так же выводят людей, которые начинают ловить рыбу. Когда это делается, нас сразу накрывают чем-то поменьше", — говорит боец.

За прошедшие сутки в Марьинском районе зафиксировали обстрелы из стрелкового оружия, минометов и тяжелого вооружения.

Как сообщил председатель городской администрации Владимир Мороз в Facebook, по состоянию на утро среди мирного населения погибших и раненых нет.