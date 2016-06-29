Боевики из гранатометов обстреляли ряд опорных пунктов сил АТО на донецком направлении

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Всего зафиксирован 51 случай открытия огня, по 24 на донецком и мариупольском и 3 на луганском направлениях", - говорится в сообщении.

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"На донецком направлении опорные пункты рядом с Песками, Березовым, Луганским и Троицким враг обстреливал из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем, а под минометным огнем оказались укрепления неподалеку Авдеевки, Невельского, Опытного, Новгородского и Зайцево. Вблизи Майорска враг вел огонь из БМП, а по защитникам шахты Путиловская (Бутовка) – из тяжелых минометов", - отметили в пресс-центре.

На мариупольском направлении российские оккупанты обстреливали позиции сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов рядом с Гнутово, Талаковкой и Старогнатовкой, а вблизи Новотроицкого, дважды неподалеку Лебединского со 122 мм самоходных артустановок. Также, под огонь из 82 и 120 мм минометов попали опорные пункты в районе Широкино и Красногоровки. Рядом с Марьинкой активно действовали вражеские снайперы.

"В Луганской области противник обстреливал позиции вблизи Новозвановки из минометов, а из стрелкового оружия и автоматических гранатометов вел неприцельный огонь неподалеку Крымского и КПВВ Золотое", - подытожили в пресс-центре.