Сегодня на Донбассе террористы 20 раз обстреляли опорные пункты украинских бойцов – штаб АТО

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00.

«С начала суток российские оккупанты продолжили обстрелы позиций сил АТО и, нарушая Минские договоренности, приобщили к поражению подразделений Вооруженных Сил Украины тяжелое вооружение. Зафиксировано 20 случаев открытия огня», - сказано в сообщении.

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Так, на Мариупольском направлении под обстрелами из 82 мм минометов и танков дважды оказались укрепления ВСУ рядом с Красногоровкой, а вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.

На Донецком направлении противник вел огонь по позициям украинских бойцов в районе Майорска из стрелкового оружия, а рядом с Зайцевым, Новгородским и Авдеевкой – из пулеметов и гранатометов различных систем.

Также по опорным пунктам неподалеку Невельского и шахты «Бутовка» российские оккупанты били из минометов различных калибров.

В Луганской области в течение дня соблюдался режим тишины.