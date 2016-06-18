Сегодня на Донбассе террористы 20 раз обстреляли опорные пункты украинских бойцов – штаб АТО
Сегодня на Донбассе террористы 20 раз обстреляли опорные пункты украинских бойцов.
Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18.00.
«С начала суток российские оккупанты продолжили обстрелы позиций сил АТО и, нарушая Минские договоренности, приобщили к поражению подразделений Вооруженных Сил Украины тяжелое вооружение. Зафиксировано 20 случаев открытия огня», - сказано в сообщении.
Читайте такжеБоевикам под Ясиноватой пришло подкрепление из российского "войска донского" – Лысенко
Так, на Мариупольском направлении под обстрелами из 82 мм минометов и танков дважды оказались укрепления ВСУ рядом с Красногоровкой, а вблизи Марьинки – из стрелкового оружия.
На Донецком направлении противник вел огонь по позициям украинских бойцов в районе Майорска из стрелкового оружия, а рядом с Зайцевым, Новгородским и Авдеевкой – из пулеметов и гранатометов различных систем.
Также по опорным пунктам неподалеку Невельского и шахты «Бутовка» российские оккупанты били из минометов различных калибров.
В Луганской области в течение дня соблюдался режим тишины.