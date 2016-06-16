В штабе АТО констатируют уменьшение обстрелов со стороны боевиков в течение суток
В штабе АТО констатируют некоторую стабилизацию обстановки и уменьшение обстрелов боевиками украинских позиций с начала суток.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр АТО.
"Обстановка в районе проведения АТО с началом суток и в течение дня относительно стабилизировалась. С полуночи активность врага значительно уменьшилась, и зафиксировано 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.
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В пресс-центре сообщают, что российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов калибра 82 мм вели огонь по укреплениям рядом с Луганским. Позиции неподалеку от Авдеевки, Зайцево, Водяного, Павлополя и Марьинки противник обстреливал из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов.
Также из противотанкового ракетного комплекса враг пытался попасть по опорному пункту рядом с Водяным.
Активный снайперский огонь зафиксирован в районе Марьинки, Новотроицкого и Авдеевки, подчеркивается в сообщении пресс-центра.
Ранее УНИАН сообщал, что сегодня вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", два человека тяжело ранены.