В штабе АТО констатируют уменьшение обстрелов со стороны боевиков в течение суток

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр АТО.

"Обстановка в районе проведения АТО с началом суток и в течение дня относительно стабилизировалась. С полуночи активность врага значительно уменьшилась, и зафиксировано 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.

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В пресс-центре сообщают, что российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов калибра 82 мм вели огонь по укреплениям рядом с Луганским. Позиции неподалеку от Авдеевки, Зайцево, Водяного, Павлополя и Марьинки противник обстреливал из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов.

Также из противотанкового ракетного комплекса враг пытался попасть по опорному пункту рядом с Водяным.

Активный снайперский огонь зафиксирован в районе Марьинки, Новотроицкого и Авдеевки, подчеркивается в сообщении пресс-центра.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня вечером боевики обстреляли КПВВ "Марьинка", два человека тяжело ранены.