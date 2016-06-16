Турчинов: Россия создает на восточных границах Украины мощный боевой кулак

Об этом он заявил в интервью Новому времени.

По его словам, численность этих корпусов — около 35 тыс. человек. Еще около 9 тыс.— боевые российские части.

Кроме того, отмечает Турчинов, при этом создан уже и третий корпус, укомплектованный российскими кадровыми воинскими частями, расположенными вдоль неконтролируемой части украинско-российской границы и выполняющий функции оперативного резерва.

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"Для командования корпусами создан Центр территориальных войск, подчиненный Южному военному округу ВС РФ. Только у 1-го и 2-го армейского корпусов на вооружении около 500 танков, до 900 единиц бронетехники, порядка 800 артиллерийских и реактивных систем. Добавьте к этому мощные группировки в Крыму и вдоль всей украинско-российской границы. Но Кремлю и этого мало. Разворачиваются новые армии: 1-я танковая и 20-я общевойсковая Западного военного округа России. Задачи у них исключительно наступательные", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, в непосредственной близости от украинской границы в Южном военном округе РФ также дополнительно формируется 150-я мотострелковая дивизия.

"Россия создает мощный боевой кулак, который может наносить удар как в направлении Украины, так и в направлении наших европейских партнеров", - заявил Турчинов.

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