Ситуация в зоне АТО сохраняет тенденцию к обострению - штаб

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной и имеет тенденцию к дальнейшему обострению. В целом в течение дня боевики 31 раз обстреливали украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что, используя минометы, гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие, бандитские группировки 9 раз применяли его, пытаясь выбить силы АТО с занимаемых позиций в Авдеевке.

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"Однако, получив достойный отпор в направлении Минерального, враг оказался деморализованным и неспособным вести активные наступательные действия", - сказано в сообщении.

Также огонь из минометов калибра 82 мм российские боевики вели и в сторону украинских позиций в районах Зайцево и Опытного. В направлении Новгородского, кроме минометов, террористические группировки неоднократно стреляли из вооружения боевых машин пехоты.

Кроме того, из автоматических гранатометов и стрелкового оружия российскими наемниками был обстрелян район Трехизбенки.

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В Марьинке под огнем оказался контрольно-пропускной пункт.

"Настоящей баталией стала контрснайперская борьба украинских воинов в этом населенном пункте. Здесь против иностранных стрелков, которые долгое время обстреливают наших бойцов, создана эффективная система их выявления и обезвреживания", - отметили в пресс-центре.

Штаб АТО сообщает, что за день бойцы Вооруженных сил Украины 7 раз открывали ответный огонь, что обеспечило удержание занимаемых рубежей в определенных районах.