На Мариупольском направлении боевики стреляли из артиллерии по мирному населению

Боевики из самоходной артиллерийской установки стреляли по мирным кварталам возле Николаевки. Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Мариуполь" Виталий Кирилов, передает "112 Украина".

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"Зафиксирован факт обстрелов гражданского населения. Это произошло возле Николаевки. Там противник с помощью САУ совершил обстрелы мирных кварталов. Сейчас там работают наши военные для оказания помощи", - сказал он.

Кроме того, Кирилов рассказал, что на протяжении минувших суток боевики 19 раз обстреливали позиции украинской армии на мариупольском направлении.

"Обстрелы пришлись по Красногоровке – четыре обстрела, шесть раз обстреляли Марьинку, Новотроицкое – два раза, Широкино и Лебединское - по одному разу и Павлополь – три раза. Противник использовал во время обстрелов даже танк. Он бил по нашим позициям у Красногоровки. Пять раз использовались 82-мм минометы. Нашим военным 9 раз пришлось открывать огонь в ответ для пресечения действий противника. В частности наши военные открывали огонь возле Марьинки и Красногоровки", - отметил он.

Как сообщалось ранее, на линии разграничения из-за обстрелов боевиков утром закрыли КПВВ "Зайцево".