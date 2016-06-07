В зоне АТО погибли 14 журналистов - Парубий
13:49, 07 июня 2016Война
3776 0
На Донбассе за время проведения АТО погибли 14 журналистов.
Многие пошли добровольцами в армию / facebook.com/theministryofdefence.ua/
Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время вручения наград военным корреспондентам.
Читайте такжеЗа время военной агрессии на Донбассе погибли 68 детей и ранены 186 - Парубий
Как сказал председатель парламента, "по статистике, 9 журналистов погибли во время выполнения своих служебных обязанностей. Многие пошли добровольцами в армию: 5 журналистов погибли как военнослужащие на передовой".
По словам Парубия, "многие прошли ужас и ад плена", иногда героизм журналистов "граничил с бесшабашностью, когда журналисты заходили в тыл противника для того, чтобы снять репортаж, как происходят события там".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter