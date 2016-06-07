В зоне АТО погибли 14 журналистов - Парубий

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время вручения наград военным корреспондентам.

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Как сказал председатель парламента, "по статистике, 9 журналистов погибли во время выполнения своих служебных обязанностей. Многие пошли добровольцами в армию: 5 журналистов погибли как военнослужащие на передовой".

По словам Парубия, "многие прошли ужас и ад плена", иногда героизм журналистов "граничил с бесшабашностью, когда журналисты заходили в тыл противника для того, чтобы снять репортаж, как происходят события там".