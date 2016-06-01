На Донбассе в мае из-за обстрелов боевиков погибли 26 украинских военных - пресс-секретарь Кучмы

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook по итогам сегодняшнего заседания группы.

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"Трехсторонняя контактная группа отметила рост количества обстрелов позиций украинских военных, в том числе, из орудий калибром более 100 мм: минометов, ствольной артиллерии, ракетных систем залпового огня "Град". Из-за нарушений режима тишины только в мае 2016 года погибли 26 украинских военных. Представители ОРДЛО продолжают обстреливать и участки, запланированные для разминирования. Пока не будет устойчивого режима прекращения огня, невозможно говорить о существенном прогрессе в решении гуманитарных, политических и экономических вопросов", - говорится в сообщении.

Ранее в СНБО сообщили, что с начала этого года на востоке Украины погибли 42 военнослужащих и ранены 350. Всего за время АТО убито 10 тыс. украинцев, более 20 тыс. ранены.